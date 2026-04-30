Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başladı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, "Ulusal Fars Körfezi Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajda, "Uzun yıllar boyunca zorbalar ve saldırganlar karşısında yöneticilerinin sessizliğine ve aşağılanmasına alışmış olan Fars Körfezi bölgesindeki uluslar, son 60 günde, İran Ordusu’nun ve Devrim Muhafızları donanmasının azmini, uyanıklığını ve cesur mücadelesini, ayrıca İran'ın sevgili güney bölgesinin halkının yabancıların egemenliğine karşı onurlu mücadelesine tanık oldular" denildi.

İran'ın Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini sağlayacağı kaydedilen mesajda, "İran, düşmanın bu su yolunu kötüye kullanma girşimlerini engelleyecektir" ifadesi kullanıldı.

ABD varlığı olmadan Fars Körfezi’nin parlak bir geleceği olacağını vurgulayan Ayetullah Hamaney mesajında “Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı için yeni bir dönem başladı" dedi.