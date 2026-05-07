Hürmüz Boğazı İran’a aittir, yakında zaferimizi kutlayadağız

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bakanlıklar, kurumlar ve yürütme organlarına yönelik saha ziyaretlerini sürdürerek Ulusal Petrokimya Şirketi, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Grubu ve Gıda ve İlaç Kurumu’nu ziyaret etti. Arif, Ramazan Savaşı’nda zarar gören sanayi tesislerinin onarılması ve sorunlarının çözülmesine ilişkin gerekli talimatları verdi.

Zarar gören petrokimya tesislerinin onarımı hızla sürüyor

Arif, Ulusal Petrokimya Şirketi’nin yöneticileriyle yaptığı görüşmede bu alanı ülkenin öncü sektörlerinden biri olarak nitelendirerek, petrokimyanın kalkınma, istihdam ve temel ürünlerin önemli bir bölümünün hammaddelerinin temininde kritik rol oynadığını söyledi.

Arif, hükümetin petrol sektörünün kapasitesine tam güven duyduğunu belirterek, iç imkânlara dayanarak savaşta zarar gören birimlerin onarımında herhangi bir endişe bulunmadığını ifade etti.

Birinci yardımcısı, hasar gören komplekslerin onarımına yönelik çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Ulusal Petrokimya Şirketi’nin sunduğu raporun, onarım sürecinin olumlu ilerlediğini ve sektör çalışanlarının dikkat çekici çabalarını gösterdiğini söyledi.

Arif, yürütme kurumları arasındaki uyumun önemine değinerek, bilim ve teknolojiye odaklanmanın ülkenin kalkınmasında temel bir unsur olduğunu belirtti. Bilimsel ve teknolojik kapasitenin dikkate değer düzeyde olduğunu ve kalkınma yolunun bu imkânlar temelinde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Arif ayrıca Hürmüz Boğazı’nın stratejik konumuna işaret ederek, İran’ın yaklaşımının her zaman bölgesel işbirliğine dayalı olduğunu ve hiçbir zaman tekelci bir yaklaşım benimsemediğini söyledi.

Birinci yardımcısı, onarım sürecinde hasarlı birimlerin iyileştirilmesinin de önem taşıdığını ifade ederek, bu süreçte yerli teknolojilere her zamankinden daha fazla dayanılması gerektiğini söyledi. Diğer ülkelerle bilimsel etkileşimin süreceğini ancak önceliğin yerli kabiliyetler olması gerektiğini vurguladı.

Arif, pasif savunma gerekliliklerine de dikkat çekerek, sanayinin tek bir bölgede yoğunlaşmaması gerektiğini, maliyet artışına rağmen bölgesel yaklaşımın önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca sanayi kuruluşlarının kriz dönemlerine ilişkin farklı senaryoları önceden hazırlaması ve İran’ın bölgedeki —özellikle İslam ülkeleri arasındaki— rolünü net biçimde tanımlaması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Petrokimya Şirketi Genel Müdürü Hasan Abbaszade de onarım çalışmalarıyla ilgili bir rapor sundu.

“Yaptırımlar milletin büyük zaferiyle kaldırılacak”

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Grubu’nu da ziyaret ederek tersane sanayisinin mevcut durumuna ilişkin bilgi aldı.

Arif, İran halkının Ramazan Savaşı’nda galip geldiğini vurgulayarak, yakın zamanda bu zaferin kutlanacağını ve uzun yıllardır uygulanan yaptırım ve baskıların halkın büyük başarısıyla sona ereceğini söyledi.

Birinci yardımcısı, Ramazan Savaşı’nda zarar gören merkezlerin ve sanayi tesislerinin en güncel teknolojiler kullanılarak yeniden inşa edileceğini belirtti.

Arif, hükümetin İran’ın gemi inşa filosunun geliştirilmesini desteklediğini vurguladı. İran’ın yüzyıllara dayanan denizcilik geçmişine sahip olduğunu hatırlatarak, güncel teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve bu alanda en nitelikli ürünlerin üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Arif, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin stratejisiyle ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı:

“Hürmüz Boğazı İran’a aittir. Bu kapasiteden geçmişte yeterince faydalanmadık; ancak şimdi bu boğazın kontrolüne ilişkin kararımız nettir. İran, uluslararası hukuk ve stratejik-ekonomik gerekçeler çerçevesinde boğazı yönetmeye karar vermiştir ve bu yönetim bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini sağlayabilir.”

Arif, İran’ın yalnızca kendi gelişimini hedeflemediğini, Ramazan Savaşı sonrası bölgede tüm ülkelerin İran’la işbirliğine yönelebileceği bir ortam oluşturmayı amaçladığını söyledi. İran’ın güney komşularıyla işbirliğine ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına hazır olduğunu vurguladı.