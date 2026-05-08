İran’dan ABD gemilerine füze ve İHA operasyonu

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, saatler önce meydana gelen “düşman saldırısının” ardından birleşik bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, “Ateşkesin ihlal edilmesi ve ABD terör ordusunun Cask Limanı civarında İran’a ait bir petrol tankerine saldırmasının ardından, ayrıca ABD’ye ait savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na yaklaşması üzerine; gemisavar balistik ve seyir füzeleri ile yüksek patlayıcı başlıklı kamikaze İHA’ların kullanıldığı yoğun ve hassas bir operasyon gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

Komutanlık ayrıca, istihbarat verilerine göre ABD güçlerinin ciddi zarar gördüğünü ve düşmana ait üç savaş gemisinin Hürmüz Boğazı bölgesinden hızla uzaklaştığını bildirdi.