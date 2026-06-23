ABD ile anlaşma olsa da İran caydırıcılığını güçlendirmeli

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkenin son dönemde yaşadığı iki savaşta elde edilen tecrübelerin, ulusal hazırlık ve caydırıcılık kapasitesinin sürekli güçlendirilmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Ülkenin son çatışmalardaki performansına değinen Arif, “Saha, sokak, hizmet ve diplomasi cepheleri başarılı bir performans sergiledi. Ramazan Savaşı’nda ise teknoloji cephesi de düşmanlara karşı beşinci cephe olarak etkili bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

Arif, bilim ve teknolojinin yalnızca kalkınmanın değil, aynı zamanda ulusal güvenliğin de temel unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, teknolojik kapasitenin geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

ABD ile olası bir anlaşmaya da değinen İranlı yetkili, “Düşmana hiçbir güvenimiz yoktur. ABD ile bir anlaşmaya varılsa bile düşmanca girişimlerin sona ereceğine dair hiçbir garanti bulunmamaktadır” dedi.

Bu nedenle ülkenin hazırlık seviyesinin korunmasının ve caydırıcılık gücünün bilimsel ve teknolojik gelişmeler yoluyla artırılmasının İran İslam Cumhuriyeti için kalıcı ve vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunu ifade etti.