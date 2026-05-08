İran’dan ABD’ye misilleme açıklaması: Askeri gemiler hedef alındı

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü, saldırgan, terörist ve korsan ABD ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü açıklamasında, ABD’nin Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı’na doğru ilerleyen bir İran petrol tankerini ve Hürmüz Boğazı’na giriş yapmakta olan başka bir gemiyi BAE’nin Füceyre Limanı açıklarında hedef aldığını belirtti.

Sözcü ayrıca, bazı bölge ülkelerinin iş birliğiyle İran’ın Hamir Limanı, Sirik kıyıları ve Kişm Adası çevresindeki sivil bölgelerin hava saldırısına uğradığını ifade etti.

Açıklamanın devamında, İran Silahlı Kuvvetleri’nin anında misillemede bulunarak, Hürmüz Boğazı’nın doğusu ile Çabahar güneyindeki ABD askeri gemilerini hedef aldığı ve bu saldırılarda ciddi hasar verildiği ifade edildi.

Sözcü, “Suçlu ve saldırgan ABD ile onu destekleyen ülkeler şunu bilmelidir ki İran İslam Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü saldırıya güçlü ve tereddütsüz şekilde karşılık verecektir” dedi.