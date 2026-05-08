İran’dan ABD’ye sert tepki: Ağır bir tokat atıldı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, ABD’nin İran’a ait iki petrol tankerini Cask Limanı ve Hürmüz Boğazı yakınlarında hedef aldığı, ayrıca boğaza kıyısı bulunan bazı sahil bölgelerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıların 7 ve 8 Mayıs sabahının ilk saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken, İran Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı bir karşılık verdiği ve saldırganların hedeflerine ulaşamadığı ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu eylemlerin 8 Nisan tarihli ateşkes mutabakatının açık ihlali olduğunu savunarak, bunun aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasına aykırı ve BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı “saldırının tanımı” kararına göre saldırganlık örneği teşkil ettiğini ileri sürdü.

İran Dışişleri açıklamasında ayrıca, ABD’li yetkililerin çelişkili tutumları, aşağılayıcı söylemleri ve suçlamalarının Washington yönetiminin içinde bulunduğu çaresizlik ve kafa karışıklığını gösterdiği ifade edildi.

Tahran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri’ni uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluklarını yerine getirmeye çağırırken, ABD’nin hukuk dışı davranışlarına karşı sessiz kalınmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki askeri varlığının bölge güvenliğine katkı sunmadığı, aksine istikrarsızlığın temel nedenlerinden biri olduğu savunuldu.

İran, son olarak bölge ülkelerine iyi komşuluk politikası temelinde ortak ve dış müdahaleden uzak bir bölgesel güvenlik mekanizması oluşturma çağrısı yaptı.