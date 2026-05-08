Tahran Cuma Namazı Hatibi'nden müzakere heyetine: İlkelerden taviz vermeyin

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakere temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayetullah Hatemi, yaklaşık 70 gündür meydanlarda bulunan halkın temel talebinin “onurlu bir müzakereye ulaşılması” olduğunu belirterek, bu yöndeki diplomatik çabaların takdire değer olduğunu söyledi.

İran müzakere heyetine de seslenen Ayetullah Hatemi, “Müzakereler sırasında kendi ilkelerinizden ve asli duruşunuzdan zerre kadar geri adım atmayın” dedi.

İslam Devrimi Lideri tarafından dile getirilen “sessizlik dönemi” kavramına da değinen Ayetullah Hatemi, “Bu dönem bir ateşkes değil, sessizlik dönemidir. Trump gibi düşmanlar var oldukça onlara karşı direnmek gerekir ve hikâyenin bittiği düşünülmemelidir” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hatemi ayrıca, “Savaşçılarımızın elleri her zaman tetikte olsun” diyerek askeri hazırlık mesajı verdi.

Tahran Cuma Namazı Hatibi, düşmanların psikolojik savaş yürüttüğünü savunarak, halkı yayılan “yalan haberler ve yanlış analizlere” karşı dikkatli olmaya çağırdı.