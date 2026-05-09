İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı: ABD’nin askeri hamlelerinin sonuçları felaket olabilir

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği mektupta, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları hakkında şu ifadeleri kullandı:

“İşbu mektupla, İran İslam Cumhuriyeti’nin, ABD silahlı kuvvetleri tarafından 7 Mayıs 2026 günü geç saatlerde Cask Limanı ve Hürmüz Boğazı yakınlarında iki İran petrol tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırgan askerî eylemleri ve ayrıca Hürmüz Boğazı’na bakan İran kıyı bölgelerindeki çeşitli noktalara düzenlenen saldırıları en güçlü ifadelerle kınadığını bildiriyorum.

ABD Başkanı’nın açıkça kabul ettiği bu saldırgan ve provokatif eylemler, 8 Nisan 2026 tarihli ateşkesin açık ihlali ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ağır biçimde çiğnenmesi anlamına gelmektedir.

ABD ayrıca sözde deniz ablukası uygulayarak, İran’a ait ticari gemilere yönelik tekrar eden saldırılar düzenleyerek, bu gemilere yasa dışı şekilde el koyarak ve mürettebatını rehin tutarak uluslararası hukuk ihlallerini sürdürmektedir.

Bu tür yasa dışı eylemler korsanlık niteliği taşımakta, uluslararası hukuku ve BM Şartı’nı ihlal etmekte ve 14 Aralık 1974 tarihli BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı kararının 3. maddesinin ‘c’ bendine göre saldırı fiili kapsamına girmektedir.

ABD’nin yasa dışı eylemleri, hâlihazırda kırılgan olan bölgeyi daha da istikrarsızlaştıran tehlikeli bir tırmanış anlamına gelmekte ve uluslararası barış ile güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Kendini seyrüsefer özgürlüğüne bağlı göstermeye çalışan Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesinin bu tutumu, uluslararası sorumluluklarla tamamen çelişmektedir. Bu eylemler deniz güvenliğini korumak yerine onu zayıflatmakta ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmektedir.

Tam da itidal, diplomasi ve diyaloğun acilen gerekli olduğu bir dönemde, ABD’nin askerî tırmanışı sürdürmesi, Washington’un anlaşmazlıkların barışçıl çözümü yerine baskı ve militarizmi tercih ettiğine dair açık bir mesaj vermektedir.

ABD’nin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki askerî faaliyetlerinin sürmesinin sonuçları felaket boyutunda olabilir; bu durum bölge sınırlarını aşarak uluslararası barış ve güvenliği zayıflatabilir. Bunun tüm sorumluluğu ABD’ye ait olacaktır.”