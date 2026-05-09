Avrupa, Hürmüz’ün istikrarını önemsiyorsa Washington’u durdurmalı

İran'ın Berlin Büyükelçisi Mecid Nili, cuma günü yayımladığı mesajında, ABD ordusunun Cask açıkları ve Hürmüz Boğazı yakınlarında iki İran petrol tankerine yönelik saldırısının ve İran’ın buna verdiği “sert karşılığın”, Beyaz Saray’ın içinde bulunduğu sıkışmışlığı ortaya koyduğunu söyledi.

Nili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Avrupa gerçekten Hürmüz’ün istikrarı konusunda endişe duyuyorsa, artık daha fazla beklememeli; tek taraflı ‘yapmalısınız’ söylemleri yerine, liderleri kendi maceracılıklarını gururla ‘deniz haydutluğu’ olarak adlandıran savaş yanlılarını dizginlemelidir.”