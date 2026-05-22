Lavrov: İran’a karşı sarvaşın yeniden başlaması küresel ekonomi için ağır sonuçlar doğurur

El Meyadin’den aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin artık NATO’dan çok da farklı olmadığını ifade etti.

Lavrov, Rusya’nın her türlü silahlı saldırının tekrarlanmasına karşı olduğunu belirterek, İran’daki sivil tesislere karşı güç kullanımının hiçbir hukuki gerekçesinin bulunmadığını söyledi.

Lavrov ayrıca, Fars Körfezi bölgesinde çatışmaların yeniden başlamasının tüm dünya ve küresel ekonomi açısından ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Fars Körfezin’deki Arap ülkeleri ile İran arasında doğrudan diyalog başlatılması gerektiğini belirten Lavrov, İsrail’in attığı adımların yalnızca Birleşmiş Milletler kararlarıyla değil, aynı zamanda Trump döneminde yapılan barış anlaşmalarıyla da çeliştiğini savundu.

Lavrov ayrıca Batı’nın hegemonya kurma politikasını sürdürdüğünü ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesini teşvik ettiğini ifade etti. Rus Bakan, Batı’nın Ukrayna’daki “Nazizm politikalarını” desteklediğini de ifade etti.