  1. İran
22 May 2026 10:33

İran'dan ABD'ye "Girişim ve tehditlerimizi ciddiye alın" uyarısı

İran'dan ABD'ye "Girişim ve tehditlerimizi ciddiye alın" uyarısı

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, ABD’nin İran’a yönelik değerlendirmelerinin hatalı çıktığını savunarak, Washington’un İran’ın girişimlerini ve kapasitesini ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu i İstihbarat Teşkilatı, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada ABD’nin İran’a yönelik varsayımlarını eleştirdi.

İran’a karşı düzenlendiği belirtilen çeşitli saldırılar ve baskı girişimlerinin ardından, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik “kolay ve hızlı operasyon” varsayımlarının geçersiz olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, “ABD istihbarat kurumlarının vardığı sonuç, zamanın Washington’un lehine işlemediği ve çok katmanlı çıkmazdan kurtulmak için İran’ın girişimlerinin ve oluşturduğu tehditlerin ciddiye alınması gerektiğidir” ifadelerine yer verildi.

News ID 1936713

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler