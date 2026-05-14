BAE savaş sırasında ABD ve İsrail'le ortaklık yaptı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan’da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcisinin ortaya attığı asılsız iddialara yanıt verdi.

Erakçi, bölgesel birliği korumak amacıyla BRICS konuşmasında BAE'nin adını özellikle anmaktan kaçındığını belirterek, bu ülkenin İran'a karşı düşmanca eyleme doğrudan dahil olduğunu söyledi.

Erakçi, İran’a askeri saldırılar başladığında, Abu Dabi'nin bunu kınamayı reddettiğini, hatta saldırının ilk gününde İran'ın güneyindeki Minab'da bulunan bir okula yapılan ve 170'ten fazla masum çocuk öğrencinin hayatını kaybettiği vahşi saldırıyı bile kınamadığını ifade etti.

BAE'nin sadece ilk saldırganlığı kınamakla kalmadığını, daha sonra da İran’a yönelik saldırılarda aktif rol aldığını anlatan Erakçi, ABD ve İsrail rejimine hava sahasını açan BAE’nin onlara askeri üsler sağladığını ve İran halkına saldırmaları için istihbarat desteği de verdiğini söyledi.

BRICS temsilcilerine, askeri saldırıların İran'ın müzakerelerin ortasında olduğu bir dönemde gerçekleştiğini hatırlatan Erakçi, Tahran'ın BAE'li kardeşlerinin saldırganlarla aktif ortaklık yaptığını görünce şaşırdığını kaydetti.

Erakçi, İran'ın BAE'ye doğrudan saldırmadığını, yalnızca BAE topraklarındaki Amerikan askeri üsleri ile tesislerini hedef aldığını belirtti.

"İsraillilerle olan ittifakınız da sizi koruyamadı" diyen Erakçi, BAE'ye İran'a yönelik politikasını yeniden gözden geçirmesini tavsiye etti.

BAE’li yetkilinin iddiasını yalanlayan Erakçi, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran karşı yapılan saldırıda doğrudan yer almıştır ve bunda hiçbir şüphe yoktur. İran'ın BAE'deki ABD askeri üslerine yönelik operasyonu ilk saldırıdan iki saat sonra değil, bir gün sonra gerçekleşti. Onların askeri üslerini Amerikalılara verdiklerini gösteren birçok kanıt vardı. Topraklarındaki Amerikan askeri üslerinin bize saldırmak için kullanılmasına izin verdiler” diye konuştu.