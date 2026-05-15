Türkiye ile İran arasındaki dostluk ve işbirliği, bölgesel barışın temnatıdır

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullahzadeh, Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri bir araya geldi.

Toplantıda; İran ile ABD arasında son dönemde yaşanan gelişmeler, bölgede artan askeri hareketlilik, ateşkes süreci, sınır güvenliği, enerji arzı ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türkmenoğlu, Türkiye ile İran’ın asırlardır güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip iki komşu ülke olduğunu belirterek, bölgesel barışın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Türkmenoğlu, “Bölgemizde gerilimi artıracak her türlü müdahale, yalnızca ilgili ülkeleri değil tüm bölgeyi etkileyen sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye olarak her zaman diplomasi, diyalog ve istikrardan yana tavır aldık. Kalıcı çözümün yolu sağduyulu siyasetten geçmektedir” dedi.

İran’ın egemenlik haklarına ve bölgesel istikrara vurgu yapan Türkmenoğlu, 7 Nisan 2026 tarihinde sağlanan ateşkesin korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bölgede yeni insani krizlerin yaşanmaması adına diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini söyledi.

Van Milletvekili olarak sınır ticaretini yakından takip ettiğini ifade eden Türkmenoğlu, özellikle Kapıköy Sınır Kapısı’nın Türkiye-İran ekonomik ilişkileri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Van’da Kritik Buluşma: Türkiye-İran Sınır İlleri İşbirliği Toplantısı 21-22 Mayıs 2026’da Gerçekleşecek

Türkmenoğlu, 21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde Van’da gerçekleştirilecek Sınır İlleri İşbirliği Toplantısı’nın, iki ülke arasındaki ticaret köprülerini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Toplantının; Türkiye ve İran’ın sınır illeri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine, ekonomik iş birliğinin artırılmasına ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunmasının beklendiğini ifade etti.

Türkmenoğlu, “Sınır illerindeki ticari işbirliğinin güçlenmesi, halklarımız arasındaki ekonomik dayanışmayı ve bölgesel istikrarı daha da pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca parlamenter diplomasi faaliyetlerinin artırılması, dostluk grubu çalışmaları ve Türkiye-İran ilişkilerinin geleceğine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkmenoğlu açıklamasının sonunda, “Yaklaşık 400 yıldır değişmeyen sınırımız; dostluğumuzun, komşuluk hukukunun ve ortak tarihimizin en güçlü göstergesidir. Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu olarak hem Ankara’da hem de uluslararası platformlarda bölgesel barış ve istikrar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



