Yemen: İran’ın meşru müdafaa hakkını destekliyoruz

Mehdi al-Mashat, yaptığı açıklamada İsrail ve ABD’ye yönelik uyarılarda bulunarak Yemen’in olası yeni saldırılar karşısında hazırlıklı olduğunu söyledi.

Habere göre el-Meşat, siyasi görüş ayrılıklarının ortak kimliği zayıflatmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek Yemen topraklarının tamamı üzerinde kontrol sağlanıncaya kadar mücadelenin süreceğini ifade etti.

Yemenli yetkili ayrıca esir dosyasındaki gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve hükümetin tüm tutuklu ve kaçırılan kişilerin serbest bırakılması için gerekli kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

El-Meşat, Arap ve İslam ülkelerine birlik çağrısında bulunarak, bölge ülkelerinin topraklarının ve hava sahalarının bölge halklarına yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerektiğini ifade etti.

İran’a da destek mesajı veren Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, Tahran’ın kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki güvenlik ve yönetim rolüne ilişkin destekleyici açıklamalarda bulundu.

El-Meşat açıklamasında ayrıca Filistin ve Lübnan’a desteklerini yinelediklerini belirterek, bölge ülkelerine İsrail’in eylemlerini durdurmak için daha etkili adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Yemenli yetkili son olarak, ABD’de Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen yakma eylemini sert ifadelerle kınadı.