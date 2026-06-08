Yemen’den işgal altındaki topraklara füze saldırısı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen’in işgal altındaki bölgelere yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Al Masira'ya göre, Yemen güçlerinin işgal altındaki Yafa’da önemli hedefleri vurduğu belirtildi.

Seri, ayrıca Kızıldeniz’de İsrail’e ait deniz taşımacılığına yönelik tamamen yasak ilan ettiklerini duyurdu. Buna göre İsrail’e ait her türlü hareketin artık askeri hedef olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, gerilimin tırmanması halinde karşılık verileceği ve operasyonların yoğunluğunun artırılacağı vurgulandı.

Yemen tarafı, İsrail ve ABD’nin saldırılarına karşı direniş ekseniyle koordineli hareket ettiklerini belirterek, operasyonların mevcut koşullar devam ettiği sürece süreceğini ifade etti.