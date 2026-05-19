Siyonistlerle anlaşmaya varmak mümkün değil

Arap medyasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, bugün yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

El-Husi, “İslam ümmeti, Siyonist Yahudilerle bir arada yaşayamaz ve onlarla anlaşmaya varmak mümkün değil, çünkü onların varoluşu yolsuzluk ve kibire dayanmaktadır” dedi.

El-Husi, “Siyonist Yahudiler yolsuzlukla meşguldür ve bu durum Filistin'in işgalinin başlangıcından bugüne kadar devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Tel Aviv rejimi ile normalleşme anlaşması imzalayan İslam ülkelerini eleştiren Abdülmelik el-Husi, şunları kaydetti:

“Birçok Müslüman ülke ve şahsiyet Siyonist Yahudiler konusunda doğru bir bakış açısına sahip değil ve onlarla barış ve bir arada yaşama olasılığını sanki gerçekmiş gibi savunuyorlar.

İslam dünyasındaki mevcut durum kaotiktir ve düşmana karşı yanlış bir yaklaşımın sonucudur. Birçok kişi, özellikle de elit kesim, Siyonist düşmanın oluşturduğu tehdide gereken dikkat ve hassasiyeti göstermiyor”

Ensarullah lideri, “Kuran-ı Kerim, Siyonist Yahudilerle mücadele konusunda doğru bakış açısını sunmaktadır” diye konuştu.