İran'da ABD ordusuna ait MQ-1 İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait bir MQ-1 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, pazar günü sabaha karşı İran karasularının hava sahasına giren ABD’ye ait İHA'nın "düşmanca bir operasyon" gerçekleştirmeyi amaçladığı belirtildi. İHA'nın, Devrim Muhafızları'nın gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek füze ile hedef alındığı ve düşürüldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları Hava Savunma Birimi ayrıca, İran'ın karasuları ve hava sahasının tam kontrol altında olduğunu vurgulayarak, ülke egemenliğine yönelik her türlü ihlale kararlı şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.