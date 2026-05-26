İran'da ABD’ye ait MQ-9, F-35 ve RQ-4 araçları tespit edilerek önlendi

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Halkla İlişkiler Birimi, yaptığı açıklamada bir adet MQ-9 tipi insansız hava aracı, bir adet RQ-4 insansız hava aracı ve bir F-35 savaş uçağının tespit edilip önlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Devrim Muhafızları’nın herhangi bir ateşkes ihlaline karşı uyarıda bulunduğu ve karşılık verme hakkını meşru ve kesin olarak gördüğü ifade edildi.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, ABD ordusunun Fars Körfezi bölgesinde “müdahaleci ve saldırgan faaliyetlerini sürdürdüğü” belirtilerek, ABD’ye ait güçlerin İran hava sahasına girdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yapılan istihbarat ve takip faaliyetleri sonucunda bir MQ-9 tipi İHA tespit edilerek düşürüldü.

Ayrıca bir RQ-4 insansız hava aracı hedef alınarak etkisiz hale getirildiği ve bir F-35 savaş uçağının ise geri çekilmeye zorlanarak İran hava sahasından çıkmaya mecbur bırakıldığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları, ABD ordusuna ait olduğu belirtilen unsurların ihlallerine karşı uyarılarını yineleyerek, herhangi bir yeni ihlalin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.