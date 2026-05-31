Mısır Dışişleri Bakanı ile UAEA Başkanı İran-ABD müzakerelerini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile Rafael Grossi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin mevcut durumu değerlendirildi.

Görüşmede, 24 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında New York'ta düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) 11. Gözden Geçirme Konferansı'nın sonuçları da ele alındı.

Abdülati, konferansın nihai bir belge üzerinde uzlaşı sağlanamadan sona ermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı, özellikle 1995 yılında kabul edilen ve Ortadoğu'nun nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge haline getirilmesini öngören karar başta olmak üzere, önceki gözden geçirme konferanslarında alınan kararların hâlen geçerli ve bağlayıcı olduğunu vurguladı.

Abdülati ayrıca, NPT'nin küresel silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin temel taşı olduğunu belirterek, uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekti. Antlaşmanın özellikle Ortadoğu'da evrensel şekilde uygulanmasının önemini vurguladı.

Taraflar görüşmede, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeleri ve tüm tarafların kaygılarını giderecek bir anlaşmaya ulaşılması yönündeki çabaları da değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı, diplomatik girişimlerin artırılması ve Washington ile Tahran arasında üzerinde mutabık kalınacak adımların desteklenmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgesel gerilimin azaltılmasına, krizlerin hafifletilmesine ve hem bölgesel hem de uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.