Grossi: UAEA, olası İran-ABD anlaşmasını doğrulamaya hazır

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ajansın İran ile ABD arasında varılabilecek olası bir nükleer anlaşmanın doğrulanması sürecinde görev almaya hazır olduğunu açıkladı.

RT'ye göre Grossi, UAEA'nın anlaşmanın uygulanmasının denetlenmesi ve doğrulanması konusunda arabulucu nitelikte bir rol üstlenebileceğini belirtti.

Grossi, “Ajansın en önemli görevi doğrulamadır. Bu süreçteki katkımız son derece önemlidir. Taraflar bir anlaşmaya varır ve bizden doğrulama yapmamızı isterse, Yönetim Kurulu ile temas kurmam ve onların onayını almam gerekecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, UAEA'nın İran dosyasındaki tutumu ve bazı gizli bilgilerin karşı taraflara sızdırıldığı yönündeki iddialar, kurumun tarafsızlığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti.

Grossi daha önce de İran ile ABD arasında yapılacak herhangi bir nükleer anlaşmanın, etkili bir doğrulama mekanizması olmadan kâğıt üzerinde kalacağını savunmuştu.