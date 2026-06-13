UAEA Başkanı Grossi’den BM Genel Sekreterliği hamlesi

Alman Haber Ajansı'nın aktardığına göre Grossi, cuma günü Viyana’da düzenlediği basın toplantısında, saldırgan ve çatışmacı bir yaklaşım yerine sessiz ve dengeli diplomasi yöntemini benimsediğini belirterek, bu anlayışla BM Genel Sekreterliği görevini yürütmek istediğini söyledi.

Genel sekreterlik makamının yalnızca sembolik bir görev olmadığını vurgulayan Grossi, “Bana göre genel sekreterlik törensel bir makam değildir. Genel sekreter sorunları çözmek için vardır. Ben suçlamalar yönelten değil, pragmatik ve sonuç odaklı bir genel sekreter anlayışına inanıyorum” dedi.

Üst düzey siyasi aktörlerle diyaloğun korunmasının önemine dikkat çeken Grossi, herhangi bir tarafın “suçlu” ilan edilmesi durumunda görüşmelerin kesileceğini ve bunun da sorunların çözümünü zorlaştıracağını ifade etti.

Grossi, bu yaklaşımına örnek olarak Rusya ile Ukrayna arasında yürüttüğü arabuluculuk girişimlerini gösterdi.

Antonio Guterres’in Birleşmiş Milletler’deki görev süresi 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

İran basınında yer alan değerlendirmelerde ise Grossi’nin UAEA başkanlığı dönemindeki performansı eleştirilirken, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kınamadığı ve Tahran’ın nükleer programına ilişkin tutumu nedeniyle tartışmaların odağında bulunduğu belirtiliyor.