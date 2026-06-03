Grossi Katar’da İran’ın nükleer programını görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al Sani ile Doha’da görüştüğünü duyurdu.

Grossi, Fars Körfezi bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Katar’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bölgede nükleer güvenliğe ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde yapılan temasların önemine dikkat çekti.

UAEA Başkanı, görüşmede bölgedeki mevcut durumun yanı sıra İran’daki nükleer faaliyetler ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin konuların ele alındığını ifade etti.

Grossi, Ajansın bölge ülkeleriyle işbirliğini sürdürerek nükleer güvenlik ve emniyetin güçlendirilmesine katkı sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Açıklamasında diplomasi ve diyaloğun önemine de değinen Grossi, mevcut hassas süreçte barış, istikrar ve iş birliğine ulaşmanın yolunun görüşmelerden geçtiğini söyledi.