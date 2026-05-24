Pakistan’ın güneybatısında saldırı: 24 kişi öldü

Şinhua Haber Ajansı’na göre, Pakistan’ın güneybatısında bir treni hedef alan patlamada 24 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi ise yaralandı.

Patlamanın, Ketta kentindeki Çaman Patak bölgesi yakınlarında meydana geldiği ve tren vagonlarının yanı sıra çevredeki evler ile araçlarda da hasara yol açtığı bildirildi.

Saldırının sorumluluğunu Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlenirken, örgüt saldırıyı bir “intihar saldırısı” olarak tanımladı.

Patlamanın ardından demiryolu hattı yakınında yangın çıktığı, yerel halk ile arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine sevk edildiği belirtildi.