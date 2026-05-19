Şam'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Arap medyasına göre, Suriye’nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında patlama medyana geldi.

İlk belirlemelere göre patlama sonucu bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.