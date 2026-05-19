19 May 2026 16:37

Şam'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin başkenti Şam'da Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında patlama medyana geldi. 

Arap medyasına göre, Suriye’nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde bulunan Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında patlama medyana geldi. 

İlk belirlemelere göre patlama sonucu bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

