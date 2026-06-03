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3 Haz 2026 20:57

İran'dan ABD'ye uyarı: Düşmanca eylemlere anında cevap verilecek

İran'dan ABD'ye uyarı: Düşmanca eylemlere anında cevap verilecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “Herhangi bir düşmanca eyleme anında ve kararlı bir yanıt verilecektir” dedi.

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio’nun, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularına verdiği cevaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

Rubio’nun "Müttefiklerimiz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bizimle oldukça işbirliği içinde hareket etti." ifadesinin yer aldığı videoyu alıntılayan Erakçi,"Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD’nin sivil deniz taşımacılığına saldırı düzenlemek ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyor” dedi.

ABD’ye uyarıda bulunan Erakçi, “Herhangi bir düşmanca eyleme anında ve kararlı bir yanıt verilecektir. Yaptırımlar ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaş başaramayacaktır” diye konuştu.

News ID 1936899

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