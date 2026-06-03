İran'dan ABD'ye uyarı: Düşmanca eylemlere anında cevap verilecek

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio’nun, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularına verdiği cevaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

Rubio’nun "Müttefiklerimiz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bizimle oldukça işbirliği içinde hareket etti." ifadesinin yer aldığı videoyu alıntılayan Erakçi,"Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD’nin sivil deniz taşımacılığına saldırı düzenlemek ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyor” dedi.

ABD’ye uyarıda bulunan Erakçi, “Herhangi bir düşmanca eyleme anında ve kararlı bir yanıt verilecektir. Yaptırımlar ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaş başaramayacaktır” diye konuştu.