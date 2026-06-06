İran: ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bölgedeki üsler hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin Sirik ve Keşm Adası bölgelerine yönelik saldırılarının ardından bölgedeki Amerikan askeri hedeflerine misilleme gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, yerel saatle 01.30'da dört petrol tankeri, İran tarafından ABD ordusunun yönlendirmesiyle ve gerekli koordinasyon sağlanmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştı. İran güçlerinin uyarılarının ardından tankerlerden birinin vurularak durdurulduğu, diğer gemilerin ise geri döndüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları, olaydan kısa süre sonra Amerikan insansız hava araçlarının Keşm ve Sirik'teki haberleşme kulelerini hedef aldığını iddia etti.

Açıklamada, buna karşılık olarak Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü ile Bahreyn'de bulunan ABD'nin 5.Filosu'na ait bazı tesislerin İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından balistik füzelerle vurulduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları açıklamasında ayrıca, ABD'nin benzer eylemleri tekrarlaması halinde verilecek karşılığın daha kapsamlı olacağı uyarısında bulunularak, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılması ihtimaline de işaret edildi.