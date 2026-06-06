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6 Haz 2026 09:20

Erakçi'den Avn'a "Lübnan'ı gerçek düşmanından kurtarın" çağrısı

Erakçi'den Avn'a "Lübnan'ı gerçek düşmanından kurtarın" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a hitaben yaptığı açıklamada, "Lübnan'ı gerçek düşmanından kurtarın" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, Joseph Avn'ın son açıklamalarına tepki gösterdi.

Erakçi paylaşımında, Avn'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Sayın Avn'ın ifadelerine bakılırsa, Lübnan topraklarının beşte birini işgal eden, nüfusunun dörtte birini yerinden eden ve ülkeyi her gün bombalayan taraf sanki İran'dır" dedi.

Bakan Erakçi, Lübnan'ın Tahran için bir pazarlık aracı olmadığını vurgulayarak, "Eğer Lübnan İran için bir pazarlık unsuru olsaydı, çok uzun zaman önce bir anlaşmaya varmış olurduk" ifadelerini kullandı.

Erakçi mesajının sonunda Lübnan Cumhurbaşkanı'na hitaben, "Lübnan'ı gerçek düşmanından kurtarın Sayın Cumhurbaşkanı" çağrısında bulundu.

News ID 1936930

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