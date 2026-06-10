Erakçi’den ABD’ye sert uyarı: Her türlü tehdide karşılık verilecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin bugün sabah saatlerinde İran’ın güneyine yönelik hava saldırısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erakçi paylaşımında, “Savaş alanında başarısızlığa uğramasına rağmen ABD bir kez daha kararlılığımızı sınamaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü saldırı ve tehdide karşılık vereceğini vurgulayan Erakçi, “Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk etmeniz daha iyi olur” dedi.

Fars Körfezi’nin tarihine de atıfta bulunan Erakçi, “Fars Körfezi tarihi, saldırgan yabancı güçlerin kötü sonlarına dair çok sayıda örnek barındırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularda bulunmadığını savunarak, “Hürmüz, İran ve Umman arasında paylaşılan bir geçittir ve ABD kıyılarından binlerce mil uzaktadır. Deniz sınırları tamamen açık ve tartışmasızdır” ifadelerini kullandı.