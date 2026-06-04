UAEA Başkanı Grossi: Bin Ferhan ile İran'ı görüştüm

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldiğini duyurdu.

Grossi’ye göre, ikili görüşmede İran'daki durumu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile diğer önemli konuları ele aldık.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada ise, “Görüşmede, Suudi Arabistan ile UAEA arasındaki iş birliği ilişkileri ele alınırken, özellikle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile nükleer emniyet ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi” denildi.

Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.

