İran Ticaret Bakanı, ŞİÖ Toplantısı için Kırgızistan'da

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Sanayi Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e resmi bir ziyarette bulundu.

Atabek ve beraberindeki heyet Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'da İran’ın Bişkek Büyükelçisi Gulamhüseyin Yadigari ve Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mederbek Tumanov tarafından karşılandı.

Bakan Atabek, ŞİÖ üye ülkelerinin sanayi bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

Atabek, Bişkek temasları kapsamında Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Kırgızistan Sanayi ve Ticaret Bakanı ile ikili görüşmeler yapacak.

Bakan Atabek, ŞİÖ Sanayi Bakanları Toplantısı sırasında mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Analistler, İran'ın bu ziyaretle birlikte ŞİÖ üyeleri arasındaki sanayi ve ticaret ağını güçlendirmeyi ve bölgesel ekonomik entegrasyonu artırmayı hedeflediğini değerlendiriyor.