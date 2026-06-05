İran ve Pakistan ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefi

İran İçişleri Bakanı İskender Mumeni, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki sınır ve ikili ilişkilerle ilgili konuların olumlu sonuçlara ulaşmasını temenni etti.

Mumeni, İran ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamın 10 milyar dolara çıkarılması için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Nakavi ise ortak konuların takibi konusunda tam hazırlık içinde olduklarını belirterek, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen İran-ABD gerilimini azaltma girişimlerinin olumlu sonuç vermesini umduğunu söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini ve 10 milyar dolarlık ticaret hedefini desteklediğini ifade ederek, Mumeni'yi Pakistan'a davet etti.