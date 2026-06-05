Lavrov: İran-ABD görüşmeleri için askeri yöntemler tümüyle bırakılmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin devam etmesi gerektiğini ve olası bir anlaşmanın hem İran’ın hem de bölge ülkelerinin çıkarlarını gözetmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov, İran ile ABD arasındaki diyaloğun sürdürülebilir olabilmesi için askeri yöntemlerin tamamen terk edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Lavrov, Arap ülkeleri ile İran arasında diyaloğun geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, Moskova’nın bu süreci kolaylaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Fars Körfezi bölgesine yönelik yeni bir güvenlik konsepti geliştirdiğini belirten Lavrov, bu yaklaşımın güncellendiğini ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri ile İran’a iletildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, bölgedeki istikrarın sağlanabilmesi için tüm tarafların askeri seçenekleri tamamen devre dışı bırakması gerektiğini vurgulayarak, ancak bu şartla gerçek anlamda bir diyalog sürecinin başlayabileceğini ifade etti.