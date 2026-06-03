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3 Haz 2026 11:29

Rusya: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılması gerekli değil

Rusya: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılması gerekli değil

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmasının gerekli olmadığını belirtti.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılmasının zorunlu olmadığını ifade etti.

Ulyanov, böyle bir adımın atılabilmesi için öncelikle Tahran’ın onayının gerektiğini vurgulayarak, tarafların mutabakata varması halinde zenginleştirilmiş uranyumun İran topraklarında seyreltilmesinin de teorik olarak mümkün olduğunu belirtti.

Rus diplomat, konuya ilişkin tartışmaların henüz erken aşamada olduğunu kaydederek, bu konuda yapılan spekülasyonların şu aşamada erken ve varsayımsal nitelik taşıdığını ifade etti.

Ulyanov’un açıklamaları, İran’ın nükleer programı ve olası diplomatik çözüm yollarına ilişkin uluslararası temasların sürdüğü bir dönemde geldi.

News ID 1936889

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