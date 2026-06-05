Mumeni: Güvenlik olmadan yatırım ve kalkınma mümkün değil

İran İçişleri Bakanı İskender Mumeni, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güvenliğin her türlü sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik ilerlemenin ön şartı olduğunu söyledi.

Mumeni, günümüz uluslararası sisteminin kırılganlık ve istikrarsızlıklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, hiçbir ülkenin güvenlik tehditleriyle tek başına mücadele edemeyeceğini ifade etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün çok taraflılık ve çok kutuplu dünya düzeni açısından önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Mumeni, örgütün küresel nüfus, enerji kaynakları ve ticaret yolları bakımından stratejik bir ağırlık taşıdığını dile getirdi.

İran'ın bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiği yönündeki yaklaşımını yineleyen Mumeni, tek taraflı yaptırımlar ve çifte standartların güvenlik üretmek yerine güvensizlik ve istikrarsızlığı artırdığını savundu.

Terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılığın bölgesel barış ve kalkınmayı tehdit eden iç içe geçmiş riskler oluşturduğunu belirten Mumeni, İran'ın terörizmin başlıca mağdurlarından biri olduğunu söyledi.

İranlı Bakan, örgüt bünyesinde faaliyet gösteren terörle mücadele mekanizmalarının güçlendirilmesi, istihbarat paylaşımının artırılması, terör finansmanının engellenmesi ve sınır güvenliği alanlarında daha yakın iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Mumeni ayrıca İran'ın uyuşturucuyla mücadeledeki tecrübelerini üye ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, son 45 yılda 16 bin tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve bu mücadelede binlerce güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade etti.