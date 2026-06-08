İran Dışişleri'nden uyarı: Her türlü saldırıya ezici karşılık verilecek

İran Dışişleri Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki bazı askeri hedeflere yönelik saldırısına ilişkin bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, 8 Nisan 2026 tarihli ateşkesin defalarca ihlal edilmesi ve İsrail'in Lübnan ile İran'a yönelik saldırgan eylemlerini sürdürmesi nedeniyle, İran Silahlı Kuvvetleri'nin 7 Haziran 2026 akşamı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde kuzeydeki bazı askeri hedefleri vurduğu belirtildi.

Bildiride, İsrail'in son iki hafta içinde ABD ile işbirliği yaparak İran'a ait gemilere ve ülkenin güney bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlediği, ayrıca İran'a karşı deniz haydutluğu faaliyetlerine iştirak ettiği belirtildi.

İran, ulusal güvenliğini ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Lübnan'daki ateşkesin 8 Nisan tarihli ateşkes mutabakatının ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin İsrail'in ateşkes ihlallerinin sonuçlarından ve bölgede yaşanabilecek her türlü gerilim artışından doğrudan sorumlu olduğu ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a veya İran'a karşı herhangi bir yeni girişiminin, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sert ve kapsamlı bir şekilde karşılık bulacağı uyarısında bulundu.