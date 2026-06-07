İran'dan İsrail'in Beyrut saldırısına sert tepki

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesini bombalayan İsrail rejimini uyardı.

Siyonist İsrail’i terbiye etmeleri gerektiğini vurgulayan Rızai, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün.” ifadelerini kullandı.

“İran, Gerçek Vaat 5 Operasyonu'na hazır”

Öte yandan İran devlet televizyonuna Lübnan’daki son gelişmeleri değerlendiren İranlı siyaset uzmanı Asger Simbari, "Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, Gerçek Vaat 5 Operasyonu'na hazır ve İsrail saldırılarını cevapsız bırakmayacak. İran'ın uyarısı geçerliliğini koruyor ve en yüksek seviyede” dedi.

Siyonist İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi şehit olmuş, 11 kişi yaralanmıştı.