İran, ateşkes ihlallerine yanıt olarak İsrail'i hedef aldı

İran Silahlı Kuvvetleri, meşru müdafaa hakkını kullanarak ve İsrail'in ateşkesi defalarca ve ağır şekilde ihlal etmesine karşılık olarak pazar akşamı işgal altındaki topraklardaki askeri ve stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı ve etkili bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

Açıklamada, söz konusu operasyonun cezalandırıcı nitelikte olduğu belirtilirken, İsrail'in ABD'nin tam desteğiyle Lübnan cephesinde sağlanan ateşkesi defalarca ihlal ettiği, Güney Lübnan ile Dahiye bölgesine saldırılar düzenlediği ve onlarca masum Lübnanlı sivili şehit ettiği ifade edildi.