  1. İran
7 Haz 2026 23:33

İran, ateşkes ihlallerine yanıt olarak İsrail'i hedef aldı

İran, ateşkes ihlallerine yanıt olarak İsrail'i hedef aldı

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal ettiğini ve Lübnan'da sivilleri hedef aldığını belirterek, meşru müdafaa hakkı kapsamında İsrail'deki askeri ve stratejik noktalara kapsamlı bir füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, meşru müdafaa hakkını kullanarak ve İsrail'in ateşkesi defalarca ve ağır şekilde ihlal etmesine karşılık olarak pazar akşamı işgal altındaki topraklardaki askeri ve stratejik hedeflere yönelik geniş çaplı ve etkili bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

Açıklamada, söz konusu operasyonun cezalandırıcı nitelikte olduğu belirtilirken, İsrail'in ABD'nin tam desteğiyle Lübnan cephesinde sağlanan ateşkesi defalarca ihlal ettiği, Güney Lübnan ile Dahiye bölgesine saldırılar düzenlediği ve onlarca masum Lübnanlı sivili şehit ettiği ifade edildi.

News ID 1936958

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