İran: Ramat David hava üssünü hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İsrail'in ateşkesi ihlal etmesine verilen füze yanıtına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Güney Lübnan'da, Sur ve Nebatiye bölgelerinde, ayrıca Beyrut'un Dahiye bölgesinde sivillere yönelik saldırıları ve kitlesel yerinden etme politikalarına karşılık olarak, söz konusu saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü'nün Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait balistik füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Bildiride, İran'ın 8 Nisan'da ateşkesi kabul etmesinin tüm cephelerde çatışmaların durdurulması şartına bağlı olduğu belirtilerek, ABD ve İsrail'in bu taahhüde uymadığı, Lübnan'daki saldırıları sürdürdüğü ve ayrıca Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait gemilere yönelik eylemlerle ateşkesi ihlal ettiği açıklandı.

Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonun bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanırken, saldırıların tekrarlanması halinde verilecek karşılığın daha geniş kapsamlı olacağı ve bölgedeki Amerikan ve İsrail hedeflerini de kapsayacağı kaydedildi.