İran'dan ABD ordusunun saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 16 Haziran Cumartesi günü şafak vaktinde Sirik bölgesi ve Keşm Adası’ndaki radar ve gözetleme tesislerine yönelik askeri saldırısını şiddetle kınıyor. Bu tesislerin görevi, ülke sınırlarının güvenliğini ve uluslararası su yollarındaki seyrüsefer güvenliğini korumaktır. Söz konusu saldırı, 19 Nisan’da varılan ateşkesin açık bir ihlali ve İran’ın ulusal egemenliğine yönelik bir askeri saldırıdır” ifadelerine yer verdi.

Bunun “ABD rejiminin İran’a yönelik düşmanca ve kışkırtıcı eylemlerinin bir devamı olduğu kaydeden açıklamada, Washington yönetiminin “uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na tamamen kayıtsız kaldığı” vurgulandı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, bu saldırıya uygun ve etkili bir karşılık verdiği ve saldırıyı planlayanların kötü niyetli hedeflerini boşa çıkardığı kaydedildi.

ABD’nin ateşkesi devamlı olarak ihlal etmesinin, bu ülkenin yalnızca gerilimi azaltma ve istikrar yoluna dönme iradesine sahip olmadığını, aynı zamanda sorumsuz eylemleriyle bölge güvenliği için ciddi riskler oluşturduğunu bir kez daha gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, “bu tür gayri meşru eylemlerin ve olası gerilim tırmanışının tüm sonuçlarından ABD hükümetinin sorumlu olacağı” belirtildi.

BM Şartı’nın 51. maddesine dayanarak ülkenin meşru ve asli savunma hakkını bir kez daha vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti’nin “egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarını tüm gücü ve imkânlarıyla savunacağını” bildirdi.

Bu çerçevede Bakanlık, bölge ülkelerini komşuluk ilkesine riayet etmeye ve uluslararası hukukun temel kuralı uyarınca, saldırganların İran’a yönelik saldırı planlamak ve bunları uygulamak için kendi topraklarını ve tesislerini kullanmalarına izin vermemeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri’ni, BM Güvenlik Konseyi’ni ve diğer ilgili uluslararası kurumları, ateşkesin açık ve süregelen ihlaline ve ABD’nin gayri meşru eylemine derhal ve etkili biçimde karşılık vermeye; BM Şartı ihlallerinin normalleşmesinin ve bölgesel ile uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden davranışların önüne geçmeye davet etti.