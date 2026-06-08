Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e karşı Nasr Operasyonu (+Video)

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Halkla İlişkiler Birimi, "Nasr Operasyonu" adı verilen yeni bir askeri operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetlerinin operasyonu "Ya Haydar-ı Kerrar" parolasıyla ve 12 günlük savaştaki şehitlerin anısına başlattığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, operasyon kapsamında İsrail'deki stratejik hava üsleri ve içerisindeki önemli merkezlerin hedef alındığını bildirdi.

Açıklamaya göre operasyon, İsrail'in İran'ın üç farklı bölgesindeki radar tesislerine yönelik füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildi.

Devrim Muhafızları, saldırılara hızlı karşılık verilmesinin ve geniş bir hedef havuzunun kullanılmasının operasyonun öne çıkan özellikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ayrıca açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm muharip ve operasyonel birliklerinin olası gelişmelere karşı tam hazırlık içinde olduğu, farklı senaryolara yönelik planlamaların tamamlandığı ve gerektiğinde daha kapsamlı operasyonların yürütülebileceği belirtildi.