İsrail, Mahşehr Petrokimya Tesisi'ne saldırıyı kabul etti

Siyonist İsrail rejimi, İran’daki petrokimya altyapılarını hedef aldığını kabul etti.

El Cezire’ye göre, İsrail ordusu İran’ın güneybatısında yer alan Mahşehr Petrokimya Kompleksi’ne yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.

Siyonist rejim televizyonu ise İran genelinde yaklaşık 20 noktanın hedef alındığını öne sürdü. İsrail, genellikle saldırılarının yalnızca askerî hedeflere yönelik olduğunu savunsa da bu iddialar zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Öte yandan Huzistan Eyaleti Güvenlik Sorumlu Vali Yardımcısı Veliullah Hayati, yaptığı açıklamada, Mahşehr’deki Karun Petrokimya Tesisi’nin hava saldırısına uğradığını ve bazı bölümlerinde hasar oluştuğunu bildirdi.

Hayati, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını da ifade etti.