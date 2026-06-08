İran’dan İsrail’e misilleme: Hayfa’daki sanayi tesisler vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, yaptığı açıklamada İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “ABD-İsrail düşmanının İran’daki petrokimya tesislerinden birine saldırısına karşılık olarak, Hayfa’daki benzer sanayi tesisleri hedef alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırının, karşılık verme operasyonunun bir parçası olduğu aktarıldı.

Hayfa’daki sanayi tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, operasyonun “İran’ın meşru karşılığı” olduğu savunuldu.

Açıklamanın devamında İsrail’in sivil olmayan hedefler ve enerji altyapısını vurmasının “tehlikeli bir tırmanış” olduğu ifade edildi.

Devrim Muhafızları, bu tür saldırıların devam etmesi halinde bölgedeki tüm enerji altyapılarının risk altında olacağını belirterek ABD’yi de bu durumun sorumlusu olarak gösterdi.