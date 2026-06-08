Pakistan Başbakanı'ndan "itidal" çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da son dönemde artan şiddetin, kırılgan bir ateşkesin tehlikelerini ve yol açabileceği dayanılmaz sonuçları acı şekilde hatırlattığını bildirdi.

Tüm tarafların ‘şiddet ve yıkım’ yerine ‘barış ve diplomasi yolunda’ kalmaları çağrısında bulunan Şerif, “Kardeşlerimiz ve ortaklarımızla birlikte, çatışmaya barışçıl bir diplomatik çözüm bulmak için gayretle ve özenle çalışırken, özellikle de nihai hedefe ulaşmak üzereyken, tüm tarafları içtenlikle itidal göstermeye çağırıyoruz. Şiddet ve yıkım yerine, barış ve diplomasi yolunda kalmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

