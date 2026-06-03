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3 Haz 2026 07:40

Erakçi, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

Erakçi, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Batı Asya’daki son gelişmeleri, bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimleri ve Lübnan’daki durumu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülatı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde Batı Asya bölgesinde gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ve bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 

Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı arasındaki görüşmede ayrıca, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarının ardından ülkedeki son durum ve bu saldırıların bölgesel istikrara etkileri değerlendirildi.

Taraflar, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine vurgu yaparken, diplomatik girişimlerin sürdürülmesi ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti. 

Erakçi’nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmede de bölgesel gelişmeler ve tansiyonun düşürülmesine yönelik diplomatik süreçler ele alındı.

News ID 1936885

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