Trump’tan iddia: İran'la anlaşma yarın imzalanacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün olası anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mutabakatın kesin imzalanma zamanı konusunda beklememiz lazım. Yarın olmasa da, önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez" dedi.

Bekayi, "Hürmüz Boğazı’nın uluslararası hukuka göre İran ve Umman'ın karasuları sınırında yer aldığını ve egemenlik haklarının da bu iki ülkeye ait olduğunu söyleyerek, “Hürmüz Boğazı'nda sunulan hizmetlerin bedelini almalıyız” ifadesini kullandı.