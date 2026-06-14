İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: İran ne yenildi ne de geri adım attı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 12 Gün Savaşı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşta hayatını kaybedenleri andı ve İran'ın direnişine vurgu yaptı.

Garibabadi mesajında, “Bir yıl önce, düşman olan ABD ve Siyonist rejim birkaç darbeyle bir milletin iradesini kırabileceklerini düşünürken, bazı isimler sonsuza dek İran tarihine kazındı” ifadelerini kullandı.

Garibabadi, varlığını sürdürebilmek için bağımsız bir ülkenin komutanlarını ve bilim insanlarını hedef alan suikastlara başvurduğunu belirttiği İsrail'in, gücü savaş meydanında değil, çaresizlikte, saldırganlıkta ve suç işlemekte aradığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler Yardımcısı, “Aradan bir yıl geçti. İran ne yenildi, ne geri çekildi ne de iradesi zayıfladı. Aksine düşmanları karşısında önemli zaferler elde etti. Şehitlerin kanı, komutanlar ve bilim insanlarının fedakârlıkları ile İran'ın izzet ve onurunun bayraktarı olan şehit liderin hikmetli yönetiminin sonucu, bugün daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı bir İran'dır” dedi.