Tahran'dan müzakere açıklaması: Petrol ve dondurulmuş varlıklar gündemde

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve ülkenin teknik müzakere heyeti başkanı Kazım Garibabadi, İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın uygulanmasını izleme Yüksek Düzeyli Komite toplantısının ardından, mutabakat muhtırası ile üst düzey toplantının sonunda yayımlanan bildirinin uygulanma mekanizmalarını belirlemek amacıyla teknik görüşmeler yapıldığını ve gerekli uzlaşıların sağlandığını söyledi.

Garibabadi, varılan anlaşmalar doğrultusunda gelecekteki müzakerelerin, İran Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı, ABD Başkan Yardımcısı ile Pakistan ve Katar başbakanlarının katılımıyla Yüksek Düzeyli Komite gözetiminde yürütüleceğini belirtti.

Ayrıca yaptırımların kaldırılması, nükleer konular, yeniden imar ve ekonomik kalkınma ile izleme ve uygulama başlıklarında dört çalışma grubunun kurulmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

İranlı yetkili, Yüksek Düzeyli Komite'nin mutabakatları ve önceki gece yapılan görüşmelerin sonuç bildirisi doğrultusunda, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak amacıyla üye ülkeler arasında bir temas noktası oluşturulacağını söyledi.

Bunun yanı sıra, üye ülkeler ile Pakistan ve Katar'ın katılımıyla Lübnan'da çatışmaların önlenmesine yönelik bir birimin kurulmasının da kararlaştırıldığını belirtti.

Garibabadi, dört ülkenin teknik heyet başkanlarının çalışma grupları ile söz konusu iki birimin faaliyetlerini denetleyeceğini, yönlendireceğini ve gelişmeleri Yüksek Düzeyli Komite'ye raporlayacağını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, teknik görüşmeler kapsamında İran petrolü, petrokimya ürünleri ve petrol türevlerinin satışı ile bunlara ilişkin tüm hizmetlere yönelik genel lisansın çıkarılması ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin gerekli girişimlerin de yürütüldüğünü söyledi.

Garibabadi, ABD tarafının petrol, petrokimya ürünleri ve petrol türevlerinin satışı ile ilgili hizmetleri kapsayan genel lisansı yayımladığını ve söz konusu lisansın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) internet sitesinde de yayınlandığını belirtti.

Ayrıca, daha önce imzalanan anlaşmalar çerçevesinde toplam 12 milyar dolar tutarındaki (iki ayrı 6 milyar dolarlık dilim) dondurulmuş İran varlığının serbest bırakılmasına yönelik sürecin derhal uygulamaya konulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.