  1. İran
13 Haz 2026 15:51

Tahran’da kritik görüşme: Garibabadi, Çin ve Rusya büyükelçileriyle buluştu

Tahran’da kritik görüşme: Garibabadi, Çin ve Rusya büyükelçileriyle buluştu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Çin ve Rusya büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüşmede İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran'da Rusya ve Çin büyükelçileriyle ortak bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede İslamabad Mutabakat Zaptı ile ilgili son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Garibabadi, İran, Çin ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığın ve üç ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Tahran yönetiminin onaylaması halinde, İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmeye yönelik Mutabakat Zaptı yakında imzalanacak.

Pakistan Başbakanı Şerif, İran ve ABD'nin barış anlaşmasının nihai metni üzerine mutabakat sağladığını açıklamıştı.
 

News ID 1937045

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler