İran: BM Güvenlik Konseyi İsrail'e karşı bağlayıcı kararlar almalı 

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan, Suriye ve Kudüs'te yaşanan son gelişmelerin bölgedeki krizin kaynağını daha net ortaya koyduğunu ifade etti.

Garibabadi, bölgedeki sorunların "dağınık gerilimlerin" sonucu olmadığını belirterek, bunun İsrail'in devletlerin egemenliğini ihlal eden, ateşkesleri etkisiz hale getiren ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik eylemlerinden kaynaklandığını savundu.

İranlı yetkili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yalnızca endişe açıklamakla yetinmemesi gerektiğini belirterek, İsrail'e karşı bağlayıcı ve cezalandırıcı kararlar alınması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nu Beyrut'a yönelik büyük bir saldırıdan vazgeçirdiği yönündeki açıklamalarına da değinen Garibabadi, bunun Washington'ın barış arayışından çok İsrail'in operasyonlarında doğrudan rol oynadığını gösterdiğini ifade etti.

Garibabadi ayrıca, "Eğer bağımsız bir ülkenin başkentine saldırı kararı tek bir telefon görüşmesiyle değiştirilebiliyorsa, asıl soru aylardır süren ateşkes ihlalleri, Lübnan'a yönelik saldırılar, halkın yerinden edilmesi ve ülkenin egemenliğine yönelik tehditlerin neden Batı'nın siyasi ve askeri desteğiyle devam ettiği olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.