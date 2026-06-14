Galibaf’tan ABD'ye Lübnan tepkisi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siyonist rejim ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısına tepki gösterdi.

Galibaf, Dahiye saldırısının ABD’nin taahhütlerini yerine getirme iradesinden ya da bunu yapma yeteneğinden yoksun olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Kötü polis ve iyi polis oyununun artık geçerliliğini yitirdiğini belirten Galibaf, “Rejime yeşil ışık yakarak taviz elde edemezsiniz. Taahhütlerinizi yerine getirme iradesi ve yeteneğinden yoksunsanız, aynı yolda devam etmekten bahsetmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az üç kişinin şehit olduğu, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.